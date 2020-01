F1, calendario presentazione delle scuderie 2020: tutte le date e il programma, Ferrari anticipa la Mercedes (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Mondiale 2020 di F1 riprenderà il suo cammino da Melbourne (Australia), il 15 marzo. Un campionato che precederà quello dei grandi cambiamenti del 2021: vetture molto rinnovate e regolamento tecnico profondamente rivisto. Prima però di pensarci, bisognerà concentrarsi sul presente e sulle date di presentazione delle monoposto. Allo stato attuale delle cose non ancora tutti i team hanno annunciato quando vi sarà il cosiddetto “unveiling”. Al momento, è la Ferrari che sarà la prima a svelare le proprie carte l’11 febbraio. La macchina del Cavallino Rampante è, come al solito, molto attesa. Dopo i riscontri non così positivi delle ultime stagioni, il target è sempre quello della vittoria iridata. Il giorno dopo spetterà alla Renault mettersi in mostra e la speranza per l’australiano Daniel Ricciardo e il francese Esteban Ocon è quella di avere a disposizione una ... oasport

ItalyinPortugal : RT @IICLisbona: “Il progetto del Memoriale della Shoah di Milano” conferenza dell'Architetto Guido Morpurgo, in occasione della Giornata de… - IICLisbona : “Il progetto del Memoriale della Shoah di Milano” conferenza dell'Architetto Guido Morpurgo, in occasione della Gio… - AlbertiArtRoom : La veglia di preghiera per le #ElezioniEmiliaRomagna si terrà dalle 24.00 al #Goganga. Il calendario della redenzio… -