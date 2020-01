Corpo esanime trovato in un canale di scolo, si indaga (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – Giallo a Velletri. Il cadavere di un uomo di 56 anni, incensurato, e’ stato rinvenuto alle 9.30, in via dei Cinque Archi, all’interno di un canale di scolo adiacente la sede stradale. A trovare il Corpo, un passante che ha dato l’allarme al 112. Inutile l’intervento di un’ambulanza del 118. Il medico legale intervenuto sul posto, a seguito dell’ispezione cadaverica, non ha rinvenuto segni evidenti di violenza esterni o evidenti lesioni compatibili con un investimento stradale. Sul posto i Carabinieri e il pm di turno della Procura di Velletri, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. L’uomo abitava poco distante dal luogo del ritrovamento. Indagini in corso. L'articolo Corpo esanime trovato in un canale di scolo, si indaga proviene da RomaDailyNews. romadailynews

