Comune: Regolamento Garante infanzia e adolescenza è stato approvato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – L’Assemblea Capitolina ha approvato la proposta di deliberazione della Giunta sul Regolamento del Garante di Roma Capitale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La citta’ aspetta da anni la nomina di questa figura. L’istituzione di un Garante nominato dal Sindaco e’ infatti prevista dallo Statuto di Roma Capitale, in linea con la Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e in particolare per la promozione del diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realta’ sociali dove si sviluppa la loro personalita’. L’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale, Veronica Mammi’, intervenuta in Aula per illustrare la proposta venerdi’, ha sottolineato ... romadailynews

romadailynews : Comune: Regolamento Garante infanzia e adolescenza è stato approvato: #Roma – L’Assemblea… - TG24info : #Sora - Regolamento #Dehors, Petricca boccia la politica dedonatiana - - Frances36421047 : @antoruotolo @ncorrasco Non ho mai parlato di regolamento, ti ho fatto notare che non hanno nulla in comune. Lauta… -