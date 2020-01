Calciomercato Milan, delusione per i tifosi: “difficile una conferma di Ibrahimovic” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Calciomercato Milan – La stagione del Milan è svoltata. Il club rossonero è reduce da quattro risultati utili e tre vittorie consecutive, l’ultima sul campo del Brescia grazia ad un ritrovato Rebic, adesso l’intenzione è quella di ritornare in corsa per la zona Europa. Un grande protagonista è stato Zlatan Ibrahimovic, magari non ha fatto la differenza dal punto di vista realizzativo ma come leadership ed esperienza non ha rivali, anche come tecnica il livello è rimasto altisssimo. Nel frattempo arrivano dichiarazioni preoccupanti per i tifosi da parte di Jennifer Wegerup, corrispondente in Italia per la SVT, la tv principale della Svezia in esclusiva a MilanNews.it: “A me ha detto poco fa “voglio aiutare il Milan, non ho scopi personali, personalmente voglio soltanto godere di essere qua”. L’idea iniziale era che questa primavera sarebbe ... calcioweb.eu

DiMarzio : #Milan-#Siviglia, trattativa per #Suso I dettagli ?? - DiMarzio : #Milan, dall'incontro con l'agente di Piatek ai contatti che proseguono per Florentino: il punto ? - MarcoBovicelli : Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto (che può diventare obbligo a determinate condizioni): è questa la formu… -