Basket femminile: Palermo espugna Torino nel posticipo della 16a giornata di Serie A1 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel posticipo del lunedì sera nella 16a giornata di Serie A1 femminile 2019-2020, al PalaRuffini di Torino, la Sicily By Car Palermo coglie un’importante vittoria in trasferta, superando l’Iren Fixi (a rotazioni ridotte) con il punteggio di 63-78. Per la formazione vittoriosa, allenata da 18 punti con 14 rimbalzi di Markeisha Gatling, 15 di Liliana Miccio, 11 di Marta Verona e 10 di Laia Flores Costa; da segnalare anche i 7 assist di Rosa Cupido. Per le padrone di casa 16 di Melisa Brcaninovic, 14 di Michaela Stejskalova e 10 a testa di Ilaria Milazzo e Jade Johnson. Palermo sale a quota 12 e vede la zona playoff, mentre Torino resta a quota 8 nel gruppo delle penultime con Costa Masnaga e Virtus Bologna. L’inizio di gara è particolarmente equilibrato, con Stejskalova che spinge Torino e Gatling che fa altrettanto per Palermo nei primi cinque minuti. Milazzo, dopo ... oasport

