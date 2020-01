Australian Open 2020, tutti i risultati di lunedì 27 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati (Di lunedì 27 gennaio 2020) Australian Open 2020, tutti i risultati di lunedì 27 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati Rod Laver Arena – ore 01 16 E. Mertens vs 4 S. Halep 4-6 4-6 Non prima delle 02 10 G. Monfils vs 5 D. Thiem 2-6 4-6 4-6 G. Muguruza vs 9 K. Bertens 6-3 6-3 Non prima delle 09 1 R. Nadal vs N. Kyrgios Margaret Court Arena – non prima delle 05 4 D. Medvedev vs 15 S. Wawrinka 2-6 6-2 6-4 6-7 (2) 2-6 Non prima delle 07 17 A. Kerber vs 30 A. Pavlyuchenkova 7-6 (5) 6-7 (4) 2-6 Melbourne Arena – non prima delle 02:30 28 A. Kontaveit vs I. Swiatek 6-7 (4) 7-5 7-5 Non prima delle 08:30 17 A. Rublev vs 7 A. Zverev 4-6 4-6 4-6 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ... oasport

