Agustina Gandolfo | la fidanzata di Lautaro Martinez manda in delirio i suoi fan

All'anagrafe è Agustina Gandolfo ma i followers la conoscono come Agus. Eccola, la sexy fidanzata del calciatore interista. In un anno e mezzo ha mandato letteralmente in tilt i suo tantissimi fan su Instagram arrivati a quota 527.000 e in continuo aumento. Chi è Agustina Gandolfo? Arrivata da poco in Italia, Agustina Gandolfo, è una giovane modella argentina diventata però famosa da quando si è fidanzata con Lautaro Martinez, attaccante numero 10 dell'Inter con il quale convive da un po' di tempo a Milano. Mentre lui si fa amare sul campo dai tifosi interisti, Lady Martinez ha lasciato tutti a bocca aperta sui social. La giovane modella ama molto tenersi in forma e posta spesso sue foto.

