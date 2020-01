Una vita anticipazioni: Telmoe Lucia soffocano la passione ma Samuel potrebbe scoprire tutto (Di domenica 26 gennaio 2020) Che cosa succederà tra Telmo e Lucia dopo il bacio pieno di passione che si sono dati? Che cosa provano l’uno per l’altro? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita iniziando con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani 27 gennaio 2020. I due protagonisti di questo bacio scandaloso non si danno pace per quello che è successo ma forse per due motivi diversi. Lucia infatti sembra credere in questa storia, in questo sentimento e forse spera che tra lei e padre Telmo ci possa essere un futuro insieme. Il sacerdote invece crede ancora nella sua missione e vuole essere un buon prete… Cosa succederà quindi nella puntata di Una vita in onda domani 27 gennaio 2020? Ecco per voi le ultime news da Acacias 38. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 27 GENNAIO 2020 Lucia e Telmo si sentono molto in colpa per quello che c’è stato ... ultimenotizieflash

