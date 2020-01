Tragedia a Calvi, uomo trovato senza vita dalla moglie (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCalvi (Bn) – Ennesima triste notizia nel beneventano. Un 73enne originario di Calvi si è infatti tolto la vita impiccandosi a una trave. Il corpo dell’uomo, residente in viale Europa (località Cubante), è stato rinvenuto dalla moglie in un garage attiguo alla propria abitazione. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e i carabinieri per svolgere i rilievi del caso. Stando alle prime indicazioni, a spingere l’uomo all’estremo gesto sarebbe stata una forte depressione di cui pare soffrisse da tempo. L'articolo Tragedia a Calvi, uomo trovato senza vita dalla moglie proviene da Anteprima24.it. anteprima24

