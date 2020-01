Sci di fondo: Natalia Nepryaeva vince la sua prima sprint a Oberstdorf in Coppa del Mondo. Laurent e Scardoni out ai quarti (Di domenica 26 gennaio 2020) Seconda vittoria in Coppa del Mondo di sci di fondo, e prima in una gara sprint, per la russa Natalia Nepryaeva, che fa sua la prova a tecnica classica di Oberstdorf e non solo riguadagna terreno nella classifica di specialità, ma si porta anche al secondo posto della graduatoria generale, benché a enorme distanza da Therese Johaug. Per la ventiquattrenne nativa di Tver il sorriso arriva dopo una volata all’ultimo respiro contro la slovena Anamarija Lampic, superata alla fine per 26 centesimi (3’27″08 contro 3’27″34). Si fermano in terza e quarta posizione le due americane Jessica Diggins e Sophie Caldwell, staccate sull’ultima salita dal duo di testa. In particolare, Diggins chiude con 2″44 di ritardo dalla leader, Caldwell a 3″62. Quinta la svedese Linn Svahn, a 5″16, e sesta la norvegese Ane Appelkvist Stenseth, mai in lotta e ... oasport

OA_Sport : Sci di fondo: Natalia Nepryaeva vince la sua prima sprint a Oberstdorf in Coppa del Mondo 2020. Laurent e Scardoni… - MasashiKohmura : RT @sportface2016: Sci di fondo | #Pellegrino è quarto nella sprint di #Oberstdorf, vince #Klaebo - sportface2016 : Sci di fondo | #Pellegrino è quarto nella sprint di #Oberstdorf, vince #Klaebo -