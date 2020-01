Sci alpino, Coppa Europa 2020: il francese Alphand vince super-G ad Orcieres. Sesto Alexander Prast (Di domenica 26 gennaio 2020) Il francese Nils Alphand ha conquistato la vittoria nel super-G di Coppa Europa ad Orcieres. Trionfo casalingo per il figlio del grande Luc, che si è imposto con il tempo di 1’23”02, precedendo di 31 centesimi lo svizzero Cedric Ochsner e di 38 centesimi l’austriaco Niklas Koeck. A completare i primi cinque ci sono altri due austriaci, Daniel Hemetsberger (+072) e Raphael Haaser (+1.04). Sesta posizione per Alexander Prast, migliore degli azzurri, che paga un ritardo di 1.17 dalla vetta. Settimi a pari merito i francesi Valentin Giraud Moine e Ken Caillot (+1.26). Nona posizione per Florian Schieder (+1.37) davanti al rappresentante del Liechtenstein Nico Gauer (+1.40). Tredicesimi a pari merito Pietro Zazzi ed Henri Battilani (+1.81). A punti chiudono anche Federico Paini (19°). CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI alpino Clicca qui per seguire OA Sport ... oasport

