Rotondi ribussa la centro, nasce il Partito del Popolo Italiano (Di domenica 26 gennaio 2020) Gianfranco Rotondi offre una nuova Dc al premier Giuseppe Conte, partendo dalla conferma del suo rapporto privilegiato con Forza Italia. Non esclude un appoggio in futuro al governo, ma chiarisce che non è all’ordine del giorno. Oggi al centro della sua azione c’è ricreare uno spazio da protagonisti agli eredi della tradizione cattolico democratica nella politica italiana. E così a Roma, attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati rappresentanti di diverse forze centriste, uno fra tutti, Lorenzo Cesa. Una cerimonia di riunificazione che si è celebrata a 26 anni dalla trasformazione della Dc in Partito Popolare e che non a caso è stata aperta da un video del fondatore Mino Martinazzoli: una gag sulla pretesa di un giovane manager di riformare l’incompiuta di Schubert. La platea l’ha accolta in piedi, con un lunghissimo applauso, qualche lacrima e un commento ad alta voce: “Sembra che ... ilfogliettone

