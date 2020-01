Oltre la rivalità calcistica: un brindisi tra i tifosi del Cittadella e del Benevento (FOTO) (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCittadella (Pd) – Le storie belle del calcio, quelle che meritano di essere raccontante. Quelle che dimostrano come si possa essere avversari solo per novanta minuti, il tempo di una partita di calcio. Uno di quelli avvenimenti che ti consente di fare la pace con una passione troppo spesso bistrattata, macchiata da odio e di violenza. Protagonisti i tifosi del Cittadella e del Benevento che, sabato scorso, si sono ritrovati a San Martino di Lupari, all’Agriturismo La Moranda per brindare insieme in attesa del fischio di inizio del match del “Tombolato“. Un gioioso e prelibato brindisi nel tipico locale della campagna veneta, un incontro organizzato dal Club Granata Cittadellese, guidato da Roberto Zanon, e dal gruppo beneventano dei Gens Samnites. Un istante che azzera le distanze, un momento di unione voluto dal Centro Coordinamento ... anteprima24

alessndr96 : RT @Azzurrissima4: Noi tifosi del Napoli, in vista del ritorno di Sarri al San Paolo, abbiamo una grande occasione per dimostrare quel che… - daniele7217 : RT @Azzurrissima4: Noi tifosi del Napoli, in vista del ritorno di Sarri al San Paolo, abbiamo una grande occasione per dimostrare quel che… - GinaTurchiarolo : RT @Azzurrissima4: Noi tifosi del Napoli, in vista del ritorno di Sarri al San Paolo, abbiamo una grande occasione per dimostrare quel che… -