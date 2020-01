NBA 2020, i risultati della notte (26 gennaio): James supera Bryant, ma Philadelphia batte i Lakers. Bene Utah e Brooklyn (Di domenica 26 gennaio 2020) Sono cinque le partite della notte NBA. I Philadelphia 76ers si confermano una squadra fortissima in casa, dove dominano anche i Los Angeles Lakers, nettamente sconfitti per 108-91. Al Wells Fargo Center, i Sixers hanno vinto 21 delle 23 partite giocate, con la sola Milwaukee capace di avere nella lega di avere uno stesso record davanti ai propri tifosi. Philadelphia si è portata subito sul +10 a fine primo quarto e poi ha amministrato e aumentato questo vantaggio nei restanti tre quarti. Tripla doppia sfiorata da Ben Simmons, che ha chiuso con 28 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, ma importantissimi per i Sixers i 29 punti di Tobias Harris. E’ una notte comunque storica per LeBron James, che, con i suoi 29 punti finali, è diventato il terzo miglior marcatore di sempre nella storia della NBA, superando Kobe Bryant. Ai Lakers, inoltre, non sono bastati i 31 punti di Anthony ... oasport

