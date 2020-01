Marvel Studios: fine di un'era? (Di domenica 26 gennaio 2020) Con la conclusione della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe e la dipartita di alcuni tra i personaggi più amati, la saga più famosa al mondo si appresta a ripartire da zero tra nuovi annunci, vecchie problematiche e una grande incognita. era il 2008 quando il primo film del Marvel Cinematic Universe presentava uno dei supereroi che sarebbe diventato un'icona decennale. Iron Man, nella versione interpretata da Robert Downey Jr., fu il primo passo di un enorme progetto produttivo che, con un'incredibile media di tre film all'anno, ha proposto un modello seriale senza precedenti al cinema e dal successo clamoroso. Con il finale di Avengers: Endgame la struttura narrativa che fungeva da trait d'union per tutti i film, quella delle Gemme dell'Infinito e della minaccia di Thanos, si è conclusa lasciando, oltre a tanto appagamento, un cambio della guardia tra i ... movieplayer

