LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: Arianna Fontana bronzo nei 1000! Confortola in finale! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40: È il momento della finale maschile con Yuri Confortola, i due ungheresi Liu e tre russi 15.33: È bronzo PER Arianna Fontana!!! L'azzurra riesce a beffare Desmet a poco più di un giro dalla fine. Doppietta olandese con Schulting d'oro e Van Ruijven argento 15.28: Tra poco il via della finale A femminile con Mascitto e Fontana 15.26: La polacca Maliszewska vince la finale B femminile 15.18: Tra pochi minuti si disputeranno le due finali dei 1000 con tanta Italia in gara. Due Azzurre, Mascitto e Fontana nella finale femminile e Confortola nella gara maschile 15.08: YURI Confortola IN FINALE! Viene squalificato il russo Sitnikov e dunque l'azzurro chiude al secondo posto la semifinale. Sarà comunque finale a sei 15.06: Terzo posto e attesa per un possibile rispescaggio in finale per Confortola che chiude alle spalle di Elistratov e ...

