LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: ultimi 5 km, Sjur Roethe si fa vedere nella zona di testa, finale incertissimo! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 ultimi 5 km per gli uomini, con Sjur Roethe che si fa vedere nelle parti avanzate del gruppo. In risalita anche Eliassen e Gjerdalen. 10.48 Tra le donne se n’è andata Gjeitnes, con Slind e Korsgren a varie decine di metri di distanza! 10.45 Anche Kardin non riesce a prendere il largo, fase al momento molto incerta con 6 km da percorrere. 10.42 Kardin aumenta il ritmo! 10.39 Restano davanti Nygaard e Mathisen, ma il gruppo di testa si è ricompattato. 10.36 Dieci chilometri all’arrivo! 10.35 Nygaard e Mathisen per il momento rimangono con circa 4 secondi di vantaggio sui primi degli inseguitori. 10.34 E Nygaard forza improvvisamente l’andatura, Mathisen cerca di stargli incollato, il gruppo dopo un primo momento di difficoltà sembra in grado di tornare sotto. 10.33 Nygaard ora davanti, poi il gruppo svedese. 10.30 Ha ... oasport

