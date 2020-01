LIVE Biathlon, Mass start maschile Pokljuka 2020 in DIRETTA: riparte il duello Boe – Fourcade. Gli azzurri vogliono stupire (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 Plotone incredibile di francesi e norvegesi tutti là davanti ad occupare le prime 10 posizioni insieme ad Eliseev. Colpo d’occhio pauroso. 12.17 Davanti si mettono subito i tre favoriti Boe J, Fourcade e Fillon Maillet. Hofer e Windisch a centro gruppo in controllo. 12.15 E’ iniziata la Mass start maschile di Pokluka! 12.13 Gli atleti sono pronti in zona partenza, il fucile viene sistemato sulle loro schiene e la partenza è ormai imminente. 12.11 Gli azzurri oggi cercano comunque punti importanti per avvicinare o rientrare nei primi 15 della generale. 12.09 Cielo coperto in Slovenia, poco vento e condizioni molto simili a quelle di ieri 12.07 L’azzeramento sta terminando e ci stiamo avvicinando al momento della partenza. Meno di 10 minuti al via. 12.05 Hofer non ha mai trovato grandi prestazioni nella Mass di ... oasport

