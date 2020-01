Libero: senza il Napoli Sarri è migliorato ma la corsa allo scudetto lo logora (Di domenica 26 gennaio 2020) Su Libero, Claudio Savelli scrive di Napoli-Juve. Una partita in cui ci sono due certezze, secondo lui. La prima sono i fischi con cui Sarri sarà accolto dal San Paolo. La seconda, è che Sarri, a Napoli, torna da vincitore, sia morale che politico. “Lo è infatti Sarri, anche se non ha ancora conquistato un trofeo con la Juventus, perché senza il Napoli è migliorato, mentre il Napoli è peggiorato senza di lui”. Il fatto che tra le due squadre ci siano 27 punti di distanza a un anno e mezzo dal suo addio “testimonia la bontà della sua gestione in terra partenopea. Sarri torna da vincitore anche perché il Napoli per guarire ha scelto il suo gioco, seppur importato da Gattuso”. Del resto lo stesso Ringhio ha sottolineato che i metodi di Sarri sono unici e che lui stesso si ispira a quelli. “È la missione per cui Rino è stato ingaggiato da De Laurentiis: ... ilnapolista

