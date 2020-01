Inter-Cagliari 1-1: altro pareggio per Conte, Lautaro (espulso) non basta (Di domenica 26 gennaio 2020) Una prestazione a lampi da parte dell'Inter a San Siro e il Cagliari approfitta travando un pareggio d'oro. A Lautaro nel primo tempo, risponde Nainggolan nella ripresa. Terzo pari consecutivo di Conte che alla fine inserisce anche Sanchez ma si ritrova con Lautaro espulso per proteste. La Juventus può ancora allungare. fanpage

Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Milan #Skriniar è stato sostituito al 17’ della gara contro il Cagliari a causa di un malessere… - Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE - Le parole di mister Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Interviste, foto, video e tanti altri contenuti esclusivi. Tutto quello che c'è da sapere s… -