Il Benevento vola a +16 sulla terza: è il massimo vantaggio stagionale (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La sconfitta interna del Crotone contro lo Spezia ha issato il Benevento sempre più in vetta alla classifica del campionato di serie B. I giallorossi sono ora a +15 sul Pordenone, prima inseguitrice, e a +16 sul terzo posto, e quindi dalla zona play off. Si tratta del massimo vantaggio stagionale. Giornata estremamente positiva per la squadra di Inzaghi, che vincendo a Cittadella ha consolidato la propria leadership dando l’ennesimo, fortissimo segnale al campionato. Il Benevento nel ventunesimo turno ha allungato ulteriormente anche su altre squadre della zona play off come Entella e Chievo. Un vero rullo compressore. L'articolo Il Benevento vola a +16 sulla terza: è il massimo vantaggio stagionale proviene da Anteprima24.it. anteprima24

