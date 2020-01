Giovanni Battista Re è stato scelto come decano dei cardinali (Di domenica 26 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Ancora un italiano alla guida dei cardinali della Chiesa cattolica. Il successore di Angelo Sodano è Giovanni Battista Re. Il Papa ha approvato la votazione Il successore del cardinal Angelo Sodano è Giovanni Battista Re. Un altro porporato italiano è stato chiamato dunque a coordinare l'assemblea cardinalizia. I cardinali, che devono votare al loro interno per l'elezione di questa figura, hanno optato per un ecclesiastico ottantacinquenne ed originario della Val Camonica. Si tratta di un buon segnale per la Chiesa cattolica italiana, che mantiene così un ruolo chiave all'interno del collegio. La stessa assise che, per quel che riguarda soltanto i cardinali elettori, si riunisce in Conclave per l'elezione del vertice assoluto dell'Ecclesia. Papa Francesco, a metà del mese di dicembre, aveva accettato la rinuncia di Angelo Sodano, che è stato centrale nel ... ilgiornale

