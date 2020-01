Fuori la voce, puntata di lunedì 27 gennaio: ospiti Massimo Temporelli e Gianluigi Ricuperati (Di domenica 26 gennaio 2020) Fuori la voce, puntata di lunedì 27 gennaio: Massimo Temporelli e Gianluigi Ricuperati sul tema de Il mondo del domani tra robot e letteratura Il fisico Massimo Temporelli e lo scrittore Gianluigi Ricuperati saranno gli ospiti della dodicesima e ultima puntata, in onda lunedì 27 gennaio alle ore 21.10 su laF (Sky 135), di Fuori la voce. In questo appuntamento il tema affrontato sarà Il mondo del domani tra robot e letteratura. “Credo che la più grande preoccupazione per il futuro sia un futuro dal quale è bandito il 60% della condizione umana, che normalmente è fatta di zone d’ombra e non di sole zone di luce.” racconta Stefano Massini nella sua storia di copertina. “Non è possibile vivere soltanto con il sorriso sulle labbra, ma il futuro ci sta chiedendo proprio questo: il sorriso, l’ottimismo e le gonfie vele. Con buone probabilità, il futuro sarà un grande parco giochi in cui guai ... dituttounpop

