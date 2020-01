FORMAZIONI Roma Lazio: fuori Kolarov e Florenzi, c’è Correa (Di domenica 26 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Roma Lazio Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Lazio, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Mosse a sorpresa per Fonseca, che lascia in panchina Florenzi e Kolarov. Inzaghi si affida ai suoi fedelissimi. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi Leggi su Calcionews24.com calcionews24

