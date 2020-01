Elezioni Emilia Romagna | Proiezione | Scrutini dati aggiornati in tempo reale (Di lunedì 27 gennaio 2020) Affluenza alle urne in crescita rispetto alle scorse Elezioni. Ecco lo spoglio in diretta dopo i primi due exit poll, dove Bonaccini è avanti di alcuni punti su Borgonzoni. Il movimento 5 stelle è l’ufficiale sconfitto di queste Elezioni. Prima Proiezioni 6% campione Stefano Bonaccini 48,2% Lucia Borgonzoni 45,9% Simone Benini 4,3% Secondo Exit … L'articolo Elezioni Emilia Romagna Proiezione Scrutini dati aggiornati in tempo reale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - emenietti : stando ai dati di facebook, solo nell'ultima settimana, la pagina facebook di matteo salvini ha speso quasi 20mila… -