Antitrust avvia un procedimento di inottemperanza per Facebook (Di domenica 26 gennaio 2020) procedimento di inottemperanza per Facebook avviato dall’Antitrust. Il social rischia una sanzione di 5 milioni di euro. ROMA – E’ stato avviato dall’Antitrust un procedimento di inottemperanza per Facebook. La notizia è stata annunciata direttamente dall’Autorità che in una nota ha spiegato come il social non ha rispettato le prescrizioni fatte il 29 novembre 2018. Una ‘mossa’ scorretta che rischia di costare 5 milioni di euro di multa a Zuckenberg. Nelle prossime settimane dovrebbero essere concluse tutte le indagini ed eventualmente confermare la sanzione prevista in caso di un problema simile. La vicenda La vicenda risale al 29 novembre 2018. L’Antitrust aveva accertato la scorrettezza della pratica commerciale di Facebook di omessa adeguata informativa in sede di registrazione ai social network. Una mancanza segnalata ... newsmondo

