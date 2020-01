Airola (M5s) contro Vespa dopo lo spot di Salvini: «Va cacciato senza risarcimento» (Di domenica 26 gennaio 2020) Il senatore pentastellato Alberto Airola, dopo l’intervento elettorale senza contraddittorio di Matteo Salvini durante l’intervallo di Juventus-Roma, anticipazione di Porta a Porta, chiede a gran voce le dimissioni di Bruno Vespa. L’attacco in un post pubblicato sulla pagina Facebook del senatore indirizzato all’ad Rai, Fabrizio Salini. «Vespa – scrive Airola- ha un contratto da consulente esterno non da giornalista (per prendere più soldi)». Inoltre «la Rai non ci ha ancora detto come è collocato in quanto consulente, probabilmente artista». Airola ricorda anche che «siamo in par condicio, quindi per lui è vietato ospitare politici, né tantomeno nel contesto della partita». Gentile AD Salini, 1) Vespa ha un contratto da consulente esterno, non da giornalista (per prendere più soldi) 2) la…Gepostet von Alberto Airola am Sonntag, 26. Januar ... open.online

