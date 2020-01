Virus Cina: confermato il terzo caso in Francia (Di sabato 25 gennaio 2020) confermato dalle autorità francesi il terzo caso di nuovo coronaVirus tra i confini transalpini. Il ministro della Salute francese, Agnès Buzyn, ha riferito che si tratti di un familiare della seconda persona infettata a Parigi dal Virus proveniente dalla Cina, mentre l’altro caso è stato riscontrato a Bordeaux. La terza persona infettata dal coronaVirus si trova attualmente ricoverata in isolamento. CoronaVirus 2019-nCoV. Cosa sappiamo e cosa sta succedendo in Cina Il CoronaVirus 2019-nCoV sta destando molta preoccupazione in tutto il Mondo, ma è presto per farsi prendere dal panico. Ecco cosa sappiamo e cosa sta facendo la Cina per contenere l'epidemia. Un terzo caso è stato confermato anche in Giappone dal ministro della Sanità locale. Si tratta di una donna di 30 anni che al rientro nel suo Paese, lo scorso 18 gennaio, ... blogo

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… -