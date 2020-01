dazi sull'acciaio e sull'alluminio a partire dal prossimo 8 febbraio. I dazi sull'acciaio saliranno del 25%, quelli sull'alluminio del 10%. Sui primi saranno esentati l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, il Messico e la Corea del Sud. Per l'alluminio saranno esentati l'Argentina, l'Australia, il Canada e il Messico.(Di sabato 25 gennaio 2020) Gli Stati Uniti aumenteranno ulteriormemìnte isull'e sull'a partire dal prossimo 8 febbraio. Isull'saliranno del 25%, quelli sull'del 10%. Sui primi saranno esentati l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, il Messico e la Corea del Sud. Per l'saranno esentati l'Argentina, l'Australia, il Canada e il Messico.(Di sabato 25 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Usa, in aumento dazi acciaio-alluminio - astrannaariemma : Come l'aumento delle coltivazioni di cannabis negli USA sta salvando le api. Lo studio che non t'aspetti -… - MauriNewWorld : RT @LaTentatrice: Come l'aumento delle coltivazioni di cannabis negli USA sta salvando le api. Lo studio che non t'aspetti - -