Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 20:10 (Di sabato 25 gennaio 2020) Romadailynews radio giornale cronaca Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con informazione La commissaria Europea alla salute Stella kyriakides ha convocato per lunedì una riunione del comitato per la sicurezza sanitaria dell’Unione Europea il presidente cinese XI Jin Ping ammesso che la situazione è grave e l’epidemia del coronavirus accelera sono 41 Intanto le vittime accertate 1300 i casi tre pazienti conclamati in due stanno bene secondo i medici Hong Kong proclama un’emergenza accertati 4 casi in Australia 3 Malaysia oggi in Cina il Capodanno lunare ma sono state bandite le feste e le manifestazioni 13 Città sono isolate chiuse la Grande Muraglia e la città proibita cordone sanitario per 56 milioni di persone Stoppa il viaggio in Cina identificazione dei casi sospetti sul trenoautobus Apuane si costruiscono Due ospedali Emilia Romagna ... romadailynews

