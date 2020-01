Sara la pitbull (Di sabato 25 gennaio 2020) Questa è la storia di Sara una meravigliosa pitbull abbandonata dai precedenti padroni e lasciata in strada in pessime condizioni. Era da giorni che Sara si nascondeva sotto una macchina e passava di in macchina in macchina per nascondersi. Alcune persone che erano lì si resero conto della povera Sara e decisero di aiutarla. Chiamarono l’associazione “Hope for paws” molto attiva nella zona e seguita da moltissime persone. I volontari arrivarono subito, notarono il cane il cui sguardo sembrava rappresentasse una richiesta di aiuto, gli occhi sembravano essere pieni di lacrime, la povera Sara era triste e sola e aveva necessariamente bisogno di aiuto. A quel punto i volontari la presero e mentre la abbracciarono sentirono qualcosa che aveva sotto la pancia, guardarono meglio e ... bigodino

