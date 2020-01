RAI, Andrea Salerno al posto di Salini? (Di sabato 25 gennaio 2020) Repubblica scrive oggi in un articolo a firma di Giovanna Vitale che il posto di Fabrizio Salini è a rischio: l’amministratore delegato scontenta sia il MoVimento 5 Stelle che il Partito Democratico e per questo si lavora a una sua sostituzione. Il nome più gettonato è quello di Andrea Salerno, ora a La7: Divenuta bersaglio quotidiano di Pd, Lega e ultimamente pure dei 5 Stelle. I quali, dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico, su Viale Mazzini si sono spaccati. Fra chi vorrebbe scaricare Salini, accusato di aver giocato troppo di sponda con il Carroccio, e chi vorrebbe tenerlo in sella per il timore di perdere una casella tanto importante. Ecco perché, venuto meno il suo sostenitore più accanito, adesso l’ad rischia davvero. Mandarlo via non sarà impresa semplice, ma il Nazareno le sta studiando tutte per liberarsene. Facendo già girare i nomi dei possibili successori: ... nextquotidiano

news24_city : Da ingegneri ad operatori ecologici: la storia di Andrea e Giuseppe in diretta su Rai 1 - BEPPESARNO : @garosi_andrea Si ma non credo si muova dal palazzo che ospita la Rai. Anzi mi sà che non s'azzarda nemmeno a pensa… - MarianoDePersio : RT @arnaldocasali: Adesso in onda # 593 BOEZ - ANDIAMO VIA I servizi sulla serie Rai interpretata da detenuti realizzati da Maria Chiara… -