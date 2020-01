Quelli che il Calcio gli ospiti di domenica 26 gennaio (Di domenica 26 gennaio 2020) Quelli che il Calcio domenica 26 gennaio alle 14 su Rai 2 gli ospiti della puntata domenica 26 gennaio dalle 14 su Rai 2 Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran sono pronti per guidare il nuovo appuntamento di Quelli che il Calcio in una domenica fatta di vigilia, di attesa. Infatti appuntamenti clou del giorno sono alle 18:00 il derby Roma-Lazio e alle 20:45 la sfida tra Napoli e Juventus con il ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo (qui per sapere come vedere le partite). Francesco Paolantoni, cercherà di scoprire quale accoglienza gli riserverà il San Paolo ma dovrà anche vedersela con le battute del nerazzurro Enrico Bertolino. Per sua fortuna, accanto a lui ci sarà un giudice imparziale, la giornalista sportiva Eleonora Boi. Completeranno il parterre di ospiti il romanista Adriano Panatta e la ginnasta Milena Baldassarri. Ma non solo Calcio in programma. Le elezioni in ... dituttounpop

