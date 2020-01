Oscar 2020 | per la prima volta una donna dirigerà l' orchestra durante la cerimonia

Joker aspetta gli Oscar 2020 - ecco i primi dieci minuti del film : aspettando la notte tra il 9 e il 10 febbraio, quando si assegneranno le preziose statuette, "Joker" è arrivato già in digital download. Per celebrare il momento, la Warner Bros. Italia ha anche reso disponibile i primi 10 minuti del film grande favorito agli Oscar 2020 gratuitamente su Youtube.Continua a leggere

Oscar 2020 | tutte le curiosità su questa edizione da record : Manca ormai pochissimo alla "notte degli Oscar", che si terrà il prossimo 10 febbraio. Ma l'edizione 2020 del premio è già entrata nella storia per una serie di record decretati dalle recenti nomination. Scopriamo insieme quali. La 92esima edizione degli Academy Awards, non a caso, verrà ricordata come una delle edizioni "da record". Oscar 2020, […]

Oscar 2020 | i candidati per la Miglior Canzone si esibiranno in diretta : Idina Menzel, Chrissy Metz e Randy Newman si uniranno a Questlove per esibirsi sul palco degli Oscar 2020 il 9 febbraio Gli Oscar 2020 vedranno il ritorno di Idina Menzel, fresca di premio nell'edizione dello scorso anno per Let It Go di Frozen, che quest'anno si contenderà il premio per la Miglior Canzone originale con […]

Oscar 2020 | lo scarso numero di candidature femminili è un problema? : A qualche settimana di distanza dall'attesa "notte degli Oscar", non sembrano placarsi le polemiche sullo scarso numero di candidature femminili. "Gli Oscar 2020 sembrano una lettera d'amore verso film fatti da uomini bianchi sopra i 40 per uomini bianchi sopra i 40, riguardo a uomini bianchi sopra i 40". In questa maniera molto caustica, il […]

Parasite torna al cinema dal 6 febbraio - il nuovo poster del film pronto per gli Oscar 2020 : Il film di Bong Joon Ho, Parasite, vincitore del Golden Globe come Miglior film straniero, e candidato agli Oscar 2020 in ben 6 categorie torna in sala dal prossimo 6 febbraio. Su Fanpage.it, disponibile da oggi, il nuovo poster del film che in pochi mesi ha conquistato il pubblico nelle sale e la critica dei maggiori festival internazionali.

Oscar 2020 : Joker e gli altri - quanto hanno incassato i candidati a Miglior film? : Joker e gli altri film in nomination all'Oscar 2020 per il Miglior Film: ecco quale percorso hanno avuto al boxoffice prima di essere scelti dall'Academy. Che tipo di percorso hanno avuto al box office i lungometraggi che puntano all'Oscar 2020 per il Miglior Film, tra cui Joker? È una domanda intrigante, soprattutto alla luce di quanto accaduto un paio d'anni fa, quando l'Academy propose la creazione di una nuova categoria dedicata ai ...

Oscar 2020 : Olivia Colman - Regina King - Mahershala Ali e Rami Malek tra i presentatori : Olivia Colman, Regina King, Mahershala Ali e Rami Malek confermati sul palco degli Oscar 2020 per passare il testimoni ai colleghi che vinceranno il premio per la miglior interpretazione in questa edizione. Olivia Colman, Regina King, Mahershala Ali e Rami Malek tra i presentatori degli Oscar 2020. I vincitori degli Academy Award come migliori attori e attrici dello scorso anno confermati sul palco degli Oscar per consegnare i premi ai nuovi ...

Oscar 2020 : Elton John - Idina Menzel e le altre esibizioni annunciate : La serata di premiazione degli Oscar 2020 si preannuncia molto movimentata: ci saranno cinque esibizioni dal vivo e un segmento con una donna a dirigere l'orchestra.

Oscar 2020 | chi sono le attrici favorite per l'Academy Award : Mancano ormai poche settimane alla "notte degli Oscar" che celebrerà come ogni anno il cinema hollywoodiano (e non solo). Nonostante le polemiche sulle clamorose esclusioni di alcune donne dalle nomination, i nomi nelle categorie di miglior attrice protagonista e non protagonista confermano il talento di alcune veterane e spronano alcune giovani promesse. Come nel caso […]

Oscar 2020 : la clamorosa gaffe su Antonio Banderas : Si fa sempre più grande l’attesa per gli Oscar 2020, che vede tra gli attori candidati anche Antonio Banderas. Sulla star spagnola, circola però una clamorosa gaffe. Pare infatti che il sito americano Deadline aveva etichettato l’attore come l’unico ‘non bianco’ presente alle nomination per gli Oscar. Con Banderas anche l’attrice afroamericana Cynthia Erivo. Il sito aveva infatti titolato una notizia: ...

Oscar 2020 : le nomination in salsa Stranger Things secondo Netflix : La pagina Facebook di Netflix Italia ha messo alla berlina i film in lizza per gli Oscar 2020 tramite immagini di Stranger Things. La pagina Facebook di Netflix Italia ha messo alla berlina i film in lizza per gli Oscar 2020 tramite immagini di Stranger Things. Per l'esattezza, i nove lungometraggi candidati per il Miglior Film, la statuetta più ambita nel corso della serata degli Academy Awards, sono stati abbinati a diverse immagini della ...

Jennifer Lopez - Adam Sandler e Eddie Murphy snobbati agli Oscar 2020 : un votante svela il perché : Jennifer Lopez, Adam Sandler e Eddie Murphy hanno mancato la candidatura agli Oscar 2020, snobbati dall'Academy, uno dei votanti ha svelato i motivi di tale scelta. Un membro dell'Academy ha svelato le ragioni per cui Jennifer Lopez, Adam Sandler e Eddie Murphy sono stati snobbati agli Oscar 2020 nonostante la critica avesse lodato le loro recenti performance. La reazione furiosa dei fan di fronte alla mancata candidatura di Jennifer Lopez non ...

Oscar 2020 | chi sono gli attori favoriti per l'Academy Award : Manca meno di un mese all'attesissima "notte degli Oscar", che si svolgerà il prossimo 10 febbraio, quando finalmente conosceremo i nomi dei vincitori. Scopriamo insieme chi sono i favoriti nella categoria di miglior attore protagonista e non protagonista. Indovinare a chi andrà il riconoscimento per il miglior attore protagonista, quest'anno, è forse la scommessa più […]