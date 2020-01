Oliveto Citra e Postiglione, inizio attività “Spazio Bambini e Bambine” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – La Cooperativa Sociale “Fili d’erba” comunica che il giorno lunedì 27 gennaio 2020 inizieranno ad Oliveto Citra e a Postiglione le attività rivolte a Bambini fino ai 3 anni nella ludoteca “Spazio Bambini e Bambine” nel plesso della Scuola dell’Infanzia in via Sandro Pertini per quanto riguarda il primo comune e nel plesso della Scuola Primaria di via Martiri Postiglionesi per quanto riguarda il secondo. L’accoglienza verrà svolta dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni dal lunedì al venerdì ed i Bambini parteciperanno ad attività ludico creative e ricreative con il supporto di operatori qualificati. Il servizio viene attivato con i fondi dei due comuni coinvolti e dal Piano di Zona dell’ Ambito Territoriale S3- Comune di Eboli capofila, grazie all’interessamento del Sindaco Carmine Pignata, dell’ Assessore alle Politiche Sociali ... anteprima24

