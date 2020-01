Nebbia sull’aeroporto di Cagliari: tre voli dirottati ad Alghero (Di sabato 25 gennaio 2020) Tre voli dirottati ad Alghero e altri in ritardo. Disagi questa mattina all’aeroporto di Cagliari-Elmas a causa di un’insolita fitta Nebbia, che all’alba ha avvolto la zona dello scalo rendendo impossibili le operazioni di atterraggio. Il volo Ryanair proveniente da Madrid, quello Alitalia che arrivava da Roma Fiumicino e il Ryanair da Ciampino, sono stati fatti atterrare all’aeroporto di Alghero. I passeggeri adesso stanno facendo rientro a Cagliari in pullman. Previsti ritardi per altri due voli in arrivo e per altri due in partenza.L'articolo Nebbia sull’aeroporto di Cagliari: tre voli dirottati ad Alghero Meteo Web. meteoweb.eu

Nebbia sull’aeroporto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nebbia sull’aeroporto