Meghan Markle rompe il patto con la Regina: tutta la verità su Kate Middleton (Di sabato 25 gennaio 2020) Meghan Markle si conferma la ribelle della Royal Family e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronta a rompere il patto con la Regina, rilasciando una lunga intervista televisiva in cui parlerà, fra l’altro anche dei rapporti con Kate Middleton. A svelarlo è il Daily Mail che è riuscito a intercettare Ellen DeGeneres, conduttrice americana e star del suo show, che avrebbe confermato un incontro con la moglie di Harry di fronte alle telecamere. Da tempo si parlava di una possibile intervista di Meghan Markle in tv. Un tema affrontato anche durante il vertice a Sandringham e su cui la Regina si sarebbe dimostrata inamovibile. La Corona infatti vuole proteggere a ogni costo la privacy della famiglia reale, a partire dallo scontro fra Kate e Meghan di cui si è parlato molto. Nel corso del summit, Meghan e Harry avrebbero garantito di non lasciare interviste, ma la Markle avrebbe ... dilei

