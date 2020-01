La confessione di Arisa: “Ho avuto un problema grosso in famiglia” (Di sabato 25 gennaio 2020) Capelli cortissimi biondo chiaro e completo marrone bon ton: così si presenta Arisa nel salotto di Caterina Balivo a “Vieni da me”. Del suo look passato dice: “Portavo questi occhiali quadrati quando facevo l’estetista. Durante quei massaggi si parlava tanto. Mi dissero che quegli occhiali mi avrebbero portato fortuna”. E in effetti di strada Arisa ne ha fatta. Quest’anno però non andrà al Festival. Lei si era presentata con un brano dedicato alla madre, esattamente come Giordana Argi che le è stata preferita. Ma Arisa non se ne è fatta un cruccio. Arisa ha parlato di un problema personale, “molto grande”, vissuto in famiglia: “Non voglio fare la tv del dolore, ma abbiamo avuto un problema grosso a casa, grosso, grosso, che fortunatamente si è stabilizzato. Un problema che ci ha messo a dura prova, però il Cielo ti dà gli strumenti per affrontare tutto”. La cantante ha ... tpi

