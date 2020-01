La carriera calcistica di Davide Bombardini, l’ex compagno di Giorgia Palmas (Di domenica 26 gennaio 2020) Prima di fare coppia fissa con Filippo Magnini, Giorgia Palmas è stata legata sentimentalmente al campione di bike trial Vittorio Brumotti e, precedentemente, a Davide Bombardini, dal quale ha avuto una figlia, Sofia. Ex calciatore con un passato nella Roma, Bombardini ha militato in club di Serie A e Serie B, prima di essere coinvolto nell’inchiesta di calcioscommesse. Davide Bombardini e il calcio Nato a Faenza nel 1974, Davide Bombardini inizia la propria carriera calcistica nell’Imola, nell’ormai lontana stagione 1991-1992. Trequartista e, all’occorrenza, terzino sinistro, gira l’Italia in Serie C1 prima di approdare al Palermo, con il quale gioca tre ottime stagioni ottenendo la promozione in Serie B. Le buone prestazioni convincono un club di Serie A, la Roma, a puntare su di lui nel calciomercato del 2002. Si tratta della grande Roma, quella reduce da uno scudetto e da un ... thesocialpost

