La Bestia di Matteo Salvini è ancora viva. E continuiamo a pagarla noi (Di sabato 25 gennaio 2020) Dai baci ai salumi alle citofonate ai presunti spacciatori, durante campagna elettorale per le elezioni in Emilia Romagna la propaganda social di Salvini ha funzionato a pieno ritmo. E anche se a pagare lo stipendio a Morisi e al suo team non è più il ministero dell'Interno, ad alimentare la Bestia sono ancora i soldi pubblici. fanpage

