Juve, Kurzawa è vicinissimo. Il Psg non lo convoca per il match con il Lille (Di sabato 25 gennaio 2020) Lo scambio di mercato tra Juventus e Paris Saint Germain viaggia veloce verso la conclusione. De Sciglio volerà al Psg, il difensore non è stato convocato per la partita con il Napoli, mentre Kurzawa diventerà un calciatore bianconero. Secondo la stampa francese Kurzawa avrebbe già svuotato l'armadietto al campo d'allenamento del Psg. fanpage

