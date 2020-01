Iraq,polizia sgombera piazze: tre morti

Uccisi tre manifestanti a colpi d'arma da fuoco innello sgombero,da parte delle forze dell'ordine, di strade eoccupate da mesi per protesta. I violenti blitz arrivano il giorno dopo l'annuncio del leader religioso populista, Moqtada Sadr,che non avrebbe più appoggiato il movimento dei giovani che ora temono che il ritiro spiani la strada alle autorità per reprimere il movimento. E così sono scoppiati nuovi disordini in tutto il Paese: duee circa 20 feriti a Nassiria; un morto e oltre 40 feriti in scontri a Bagdad.(Di domenica 26 gennaio 2020)