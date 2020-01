Giulia Michelini: altezza, sorella, marito, chi è (Di sabato 25 gennaio 2020) Sarà una delle ospiti della terza puntata di C'è Posta per Te l'attrice Giulia Michelini, ormai una delle sicurezze della fiction made in Mediaset degli ultimi anni. Conosciamola meglio.Nata a Roma il 2 giugno del 1985, è figlia di magistrati napoletani. Fa parte di una squadra di ginnastica artistica e mentre frequenta il Liceo Mamiani di Roma viene notata per far parte di Distretto di Polizia nel 2002, ma non è che solo l'inizio di partecipazioni ad altre fiction come Paolo Borsellino, Ris - Delitti imperfetti, Il bosco, Squadra Antimafia e lo spin off Rosy Abate.Giulia Michelini: altezza, sorella, marito, chi è 25 gennaio 2020 09:34. blogo

posillipo55 : RT @raimovie: Alle 21.10 'Sei mai stata sulla Luna?' di Paolo Genovese con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Giul… - MontiFrancy82 : Sabato 25 gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento con @CePostaPerTeOff condotto da… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 25 gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento con @CePostaPerTeOff condotto da… -