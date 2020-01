Elisabetta Gregorci esplode: “Tratta senza rispetto” (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo il post di denuncia, Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua esclusione dal Festival di Sanremo, a causa di Nicola Savino. La showgirl ha rilasciato nuove dichiarazioni in un’intervista al settimanale Grazia. L’amarezza e la delusione ancora animano le sue parole, per la posizione assunta da Savino nei suoi confronti. Chiaramente offesa, la Gregoraci dichiara di essere stata tratta senza alcun rispetto. Sicuramente Elisabetta avrà trovato conforto e supporto da parte dell’ex marito Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci non sarà a l’Altro Festival Con un post su Instagram esplicito e diretto, si rivolge ai suoi follower Elisabetta Gregoraci, spiegano le reali motivazioni per cui non farà parte della squadra dell’Altro Festival. Secondo le accuse della showgirl le trattative sarebbero saltate per volontà di Nicola Savino. Il conduttore non ha ritenuto opportuna ... thesocialpost

