È MORTO PRIMA DELLA PARTITA, il calciatore aveva solo 25 anni (Di sabato 25 gennaio 2020) Muore a 25 anni PRIMA DELLA PARTITA, grave lutto nel calcio inglese MORTO a 25 anni per cause ancora da accertare. La notizia del decesso di Jordan Sinnott ha causato sgomento nel calcio inglese, in particolare in quella fetta di “football” dilettantistico che rappresentava il mondo nel quale l’ex calciatore dell’Ahalifax Town Fc era stato tante volte protagonista nel Derbyshire. MORTO a 25 anni per causa ancora da accertare. La notizia del decesso di Jordan Sinnott ha causato sgomento nel calcio inglese, in particolare in quella fetta di "football" dilettantistico che rappresentava il mondo nel quale l'ex calciatore dell'Ahalifax Town Fc era stato tante volte protagonista. È stata una nota ufficiale dello stesso club ad annunciare la triste notizia e, al tempo stesso, la certezza che la gara di campionato sarebbe stata annullata per il grave lutto e per il rispetto nei confronti ... howtodofor

direzioneprc : Morto immigrato recluso nel CPR di Gradisca d'Isonzo riaperto un mese fa. Da luglio ad oggi sarebbe la terza vittim… - Neesteyy : @RomyyyFCI Non lo venderei manco morto a una settimana prima della fine del mercato dato che l’Inter per prendere u… - Valerio864dd : John Fitzgerald Kennedy laureato nell'82. Peccato fosse morto quasi vent'anni prima. #leredità #25Gennaio -