DIRETTA/ Inter Pescara Primavera, risultato 2-1, video streaming tv: vantaggio Schirò (Di sabato 25 gennaio 2020) DIRETTA Inter Pescara Primavera, risultato 2-1, video streaming tv: la rete del capitano nerazzurro Schirò decide fino ad ora l'incontro ilsussidiario

CentotrentunoC : #InterCagliari | Rolando #Maran ha scelto il titolare in porta per la sfida di San Siro e su #Castro aggiunge: 'Non… - DaniloMazza5 : RT @Inter_Women: ?? | APPUNTAMENTO Per la seconda giornata del girone di ritorno a Solbiate Arno ospiteremo @EmpoliLadies ? Diretta su @TI… - CentotrentunoC : #InterCagliari | LIVE Rolando #Maran parla alla vigilia della partita contro l' #Inter: segui la conferenza stampa… -