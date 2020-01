Davos, provincia di Tatooine nella costellazione di Orione (Di sabato 25 gennaio 2020) Nel primo film di Star Wars c’è la mitica scena del bar alieno sul pianeta Tatooine, in Blade Runner c’è la frase «Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione». Gli scorsi due giorni sono stato a Davos, in uno degli eventi paralleli al World Meeting Forum e credo che entrambe le immagini cult corrispondano alle sensazioni che ho provato. Prima di tutto c’ero finito per caso. Ho una collaborazione con una ditta anglo-svizzera che si quoterà a Londra nelle prossime settimane. Il CEO era stato invitato, ma ha preso l’influenza e ha mandato due giovani consulenti a rappresentarlo. Poi ha chiesto a me di fare la chioccia, perché mandare due persone innocenti ed inesperte in un covo di vipere non era molto prudente. Io ho accettato, anche perché se uno è abituato alle guerre intestine ... nextquotidiano

Grillus : @51fini @GiuseppeConteIT Dopo le magre in Ue teme un Replay a Davos! Non se lo fila nessuno l’azzimato avvocatichio di provincia! - dvcaradonna : Chi ci mandiamo a #Davos? Chi sa che NON è in provincia di Benevento... Chi non pensa che i grigioni siano delle nu… -