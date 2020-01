Coronavirus, uno studio di The Lancet rivela: “Malattia può essere asintomatica”. Burioni: “Pessima notizia, così difficile fare controlli” (Di sabato 25 gennaio 2020) Se le autorità cinesi, ma anche del resto dei Paesi asiatici ed europei, sono al lavoro per cercare di contenere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus che ha già fatto registrare circa 1.400 casi di contagio e oltre 41 decessi, brutte notizie arrivano riguardo alle caratteristiche del virus stesso. Secondo un articolo pubblicato sulla rivista scientifica inglese The Lancet, commentato dal virologo Roberto Burioni su MedicalFacts, “sembra possibile l’esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il Coronavirus. Il che significa che la misurazione della temperatura agli aeroporti potrebbe non essere sufficiente per bloccare la diffusione della malattia. La lotta contro quest’infezione sarà più difficile del previsto”. Lo studio preliminare citato dal medico italiano prende spunto dagli esami svolti su una famiglia ... ilfattoquotidiano

