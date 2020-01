Calciomercato Inter, Llorente e Giroud sempre in pole per l’attacco (Di sabato 25 gennaio 2020) Calciomercato Inter, si lavora per portare un attaccante in neroazzurro: Llorente e Giroud i nomi più caldi Non si ferma il mercato dell’Inter, dopo la chiusura dell’affare Eriksen i neroazzurri sono ancora alla ricerca di un centravanti che possa far rifiatare Lukaku e Lautaro Martinez. Come riporta la Gazzetta dello Sport i nomi caldi sono due: il primo è quello di Llorente con il quale si potrebbe pensare ad uno scambio con Politano al Napoli. Il secondo rimane sempre quello di Giroud che ha disputato appena sette gare con il Chelsea. I Blues intanto hanno abbassato la richiesta a 8 milioni, l’Inter ne offre cinque. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Eriksen, accordo raggiunto tra @Inter e @SpursOfficial #Calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : L’Inter sta incontrando gli intermediari dell’operazione Christian Eriksen in questi minuti: si va avanti verso il… - FabrizioRomano : Matteo Politano ha dato l’ok al #Napoli: accordo sul contratto, ora si formalizza tra club con l’Inter per un prest… -