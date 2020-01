Bimbi malati dimenticati sull’isola di Lesbo, allarme di Msf: “Senza cure e in condizioni orribili” (Di sabato 25 gennaio 2020) Zahra soffre di autismo. Abdul è totalmente paralizzato ed epilettico: la notte non riesce più a dormire. Mohamed, invece, ha una grave malattia al cervello. Sono i bambini profughi intrappolati sull’isola greca di Lesbo senza la possibilità di ricevere le cure necessarie. “Negare a questi bambini l’accesso alle cure mediche è solo l’ultima misura cinica che va oltre ogni immaginazione”, è la denuncia di Medici senza Frontiere. Zahra è solo una bambina ma ha già fatto un lungo viaggio prima di arriva al campo profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo. “Mia figlia Zahra di 6 anni – dice la mamma Shamseyeh, proveniente dall’Afghanistan – soffre di autismo e viviamo in uno spazio minuscolo, praticamente senza elettricità. Spesso nel cuore della notte ha convulsioni e non c’è nessuno che ci aiuti. Voglio vivere in un luogo in cui mia figlia possa giocare come gli altri ... limemagazine.eu

